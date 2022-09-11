Atalanta'ya 1 puanı getiren gol Merih Demiral'dan geldi

Atalanta, İtalya Serie A 6'ncı hafta mücadelesinde Cremonese ekibini ağırladı. Atalanta'da 90 dakika forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, 74'üncü dakikada attığı kafa golü ile skoru 1-0 getirdi. Bu golden 4 dakika sonra ise konuk takımdan Emanuele Valeri skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.



Bu sonuçla ligdeki 2'nci beraberliğini alan Atalanta, 7'nci haftada 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek.