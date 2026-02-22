Ataman'ın Panathinaikos'u kupada zafere ulaştı

Basketbolda Yunanistan Kupası'nı, finalde ezeli rakibi Olympiakos'u deviren Panathinaikos kazandı.

Heraklion Arena'daki maçın ilk periyodu 17-17'lik eşitlikle geçildi. İkinci çeyrekte 28 sayı bulan Panathinaikos soyunma odasına 45-29 önde gitti.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı, milli oyuncu Cedi Osman'ın da formasını giydiği Panathinaikos üçüncü çeyrekte Olympiakos'un farkı kapatmasına izin vermedi ve final periyoduna 69-51'lik skor avantajıyla girdi.

Son periyotta Olympiakos daha etkili oynasa da Panathinaikos rakibini 79-68 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Panathinaikos Yunanistan Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise 22'nci defa müzesine götürdü. Ergin Ataman, Panathinaikos kariyerindeki 4'üncü kupasını kazandı.

En değerli oyuncu (MVP) ödülünü ise Panathinaikos'un 15 sayıyla oynayan ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis aldı.