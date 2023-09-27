Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesi feshediliyor

NE OLMUŞTU?



Trednyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında İstanbulspor ve Galatasaray karşılaşmasının oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zeminindeki çimlerin makyajlanması için kullanılan yeşil boya, futbolcuların üstüne bulaşmıştı.



Saha zemininde yanan çimlerin makyajlanması için gıda boyası kullanıldığı belirtilirken, maçta beyaz forma giyen Galatasaraylı bazı futbolcuların üstlerinde büyük yeşil lekelerin oluştuğu görüldü.



Karşılaşmada bazı futbolcuların da elleri, yüzleri ve saçları yeşile boyanmıştı.