Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesi feshediliyor

Trednyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan İstanbulspor ve Galatasaray maçında çimlerin makyajlanması için kullanılan yeşil boya, futbolcuların üstüne bulaşmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu, stadın bakımını yapan firmanın sözleşmesinin yarın itibarıyla feshedileceğini duyurdu.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizliklerin gözlendiği belirtilerek, "Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül tarihi itibarıyla feshine karar verilmiştir." denildi.
NE OLMUŞTU?
Trednyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında İstanbulspor ve Galatasaray karşılaşmasının oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zeminindeki çimlerin makyajlanması için kullanılan yeşil boya, futbolcuların üstüne bulaşmıştı.
Saha zemininde yanan çimlerin makyajlanması için gıda boyası kullanıldığı belirtilirken, maçta beyaz forma giyen Galatasaraylı bazı futbolcuların üstlerinde büyük yeşil lekelerin oluştuğu görüldü.
Karşılaşmada bazı futbolcuların da elleri, yüzleri ve saçları yeşile boyanmıştı.
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