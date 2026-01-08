Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 6. Süper Kupa Finali, son maçta Galatasaray 5-0 yenilmişti

Yeni formatıyla 2025 Turkcel Süper Kupa organizasyonun finali, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.



2002 yılında hizmete açılan Olimpiyat Stadyumu bugüne kadar birçok önemli finale ev sahipliği yaptı. Bu stadyumda yerel maçların dışında 2 kez de uluslararası organizasyon yapıldı.



İstanbul'da bulunan ve 77 bin 563 seyirci kapasitesine sahip olan Olimpiyat Stadyumu, Türkiye'deki statlar içerisinde de en fazla seyirciye sahip olarak yer alıyor.

SÜPER KUPA'YA 6. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK



Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bugüne kadar 5 kez oynandı. İlk olarak 2 Ağustos 2009 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu stadyumda yapılan Süper Kupa son olarak ise 3 Ağustos 2024'te Galatasaray ile Beşiktaş arasında burada gerçekleştirildi.

EN ÇOK TRABZONSPOR KAZANDI



2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan maçlarda en çok Trabzonspor kupayı müzesine götürdü. Söz konusu 5 karşılaşmanın 3'ünü bordo-mavililer kazanırken, Fenerbahçe ile Beşiktaş da 1'er kez kupaya uzandı.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçları şöyle:

02.08.2009

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2

07.08.2010

Bursaspor: 0 - Trabzonspor: 3

27.01.2021

Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 2

30.07.2022

Trabzonspor: 4 - Sivasspor: 0

03.08.2024

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5