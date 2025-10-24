Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da heyecan Athletic Bilbao - Getafe maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Athletic Bilbao - Getafe karşı karşıya geliyor. Getafe zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
ATHLETİC BİLBAO - GETAFE MAÇI NE ZAMAN?
İspanya LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Athletic Bilbao - Getafe kozlarını paylaşıyor. Bilbao'da, San Mamés Stadyumu'nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.