Athletic Bilbao - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Athletic Bilbao, ev sahibi avantajını kullanarak Mallorca karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Mallorca ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



ATHLETİC BİLBAO - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’da heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Athletic Bilbao - Mallorca mücadelesi bugün saat 19.30’da başlayacak.



Bilbao'da, San Mamés Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

