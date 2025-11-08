Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )
08.11.2025 15:41
NTV - Haber Merkezi
İspanya’da heyecan Athletic Bilbao - Real Oviedo maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Athletic Bilbao - Real Oviedo karşı karşıya geliyor. Real Oviedo zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
ATHLETİC BİLBAO - REAL OVİEDO MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Athletic Bilbao - Real Oviedo kozlarını paylaşıyor. Cornella de Llobregat'da, Stage Front Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.