Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Athletic Bilbao - Real Oviedo karşı karşıya geliyor. Real Oviedo zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

ATHLETİC BİLBAO - REAL OVİEDO MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Athletic Bilbao - Real Oviedo kozlarını paylaşıyor. Cornella de Llobregat'da, Stage Front Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.