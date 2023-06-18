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Atiba final maçıyla kariyerini noktalayacak

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah beyazlı takıma veda eden Atiba Hutchinson emeklilik kararı aldığını açıkladı. Kanadalı oyuncu, bu gece kariyerinin son resmi maçına çıkacak.

Atiba final maçıyla kariyerini noktalayacak

Atiba Hutchinson, bu gece oynayacağı Kanada - ABD milli maçının ardından futbol hayatına veda edeceğini duyurdu. Kanada ile ABD, CONCACAF Uluslar Ligi final maçında karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 03.30'da başlayacak.

40 yaşındaki futbolcu 2013 senesinde Beşiktaş'a transfer olmuş ve kaptanlığa kadar yükselmişti. Atiba, 10 sezonda 3 Süper Lig, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazandı. 334 maça çıkan Kanadalı oyuncu 27 gol 37 asistlik performans sergiledi.

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