Atilla Karaoğlan'a 3. kez görev
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, kariyerinde 3. kez Trabzonspor-Galatasaray maçını yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, cumartesi günü saat 19.00'da Papara Park'ta karşılaşacak.
Bu önemli mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan kariyerinde 3. kez Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak. Daha önce oynanan müsabakalarda iki takım da 1'er kez sahadan galip ayrıldı. Söz konusu maçlarda Karaoğlan 7'si bordo-mavililere, 6'sı da sarı-kırmızılılara olmak üzere toplam 13 kez sarı kartına başvurdu.
Karaoğlan'ın yönettiği Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmaları şöyle:
23.01.2022
Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 2
19.08.2023
Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 0
KARİYERİNDE 5 KEZ DERBİDE DÜDÜK ÇALDI
Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar kariyerinde 2'şer kez Fenerbahçe - Galatasaray ve Galatasaray - Beşiktaş, 1 defa da Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerini yönetti.
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