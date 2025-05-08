Atilla Karaoğlan'a 3. kez görev

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, cumartesi günü saat 19.00'da Papara Park'ta karşılaşacak.

Bu önemli mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.



FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan kariyerinde 3. kez Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak. Daha önce oynanan müsabakalarda iki takım da 1'er kez sahadan galip ayrıldı. Söz konusu maçlarda Karaoğlan 7'si bordo-mavililere, 6'sı da sarı-kırmızılılara olmak üzere toplam 13 kez sarı kartına başvurdu.

