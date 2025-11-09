Atina'da şampiyon oldu, finalden çekildi

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Yunanistan’ın başkenti Atina’daki OAKA Olimpik Spor Kompleksi’nde düzenlenen Hellenic Championship ATP 250 turnuvasının finalinde İtalyan raket Lorenzo Musetti’yi mağlup etti.

Yedi kez ATP Finalleri şampiyonu olan Djokovic, omuzundaki sakatlık nedeniyle sezonun son turnuvasından çekilme kararını duyurdu. Karar, Sırp raketinin Atina’da kariyerinin 101'inci zaferini elde etmesinden sadece birkaç saat sonra geldi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Djokovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Torino’da mücadele etmeyi ve elimden gelenin en iyisini ortaya koymayı çok istiyordum. Ancak Atina’daki bugünkü finalin ardından, devam eden bir sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmem gerektiğini üzülerek paylaşmak zorundayım.” ifadelerini kullandı.

Djokovic, 2023’te yedinci şampiyonluğunu kazandıktan sonra geçen yıl da sakatlık sebebiyle sezon finaline katılamamıştı.

MUSETTİ KATILACAK

Djokovic’in yerine, finalde mağlup ettiği Lorenzo Musetti turnuvaya katılacak. Musetti, turnuvaya katılmak için Kanada’lı Felix Auger-Aliassime’i geçebilmek adına Djokovic’i yenmek zorundaydı, ancak bu kez Sırp raketin çekilmesiyle doğrudan katılım hakkı elde etti.