Atlanta Hawks 22 sayıdan döndü, dokuzuncu galibiyetini aldı

NBA'de sezona 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle giriş yapan Atlanta Hawks, 8 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan Phoenix Suns'ın konuğu oldu.

Son çeyreğe 22 sayı önde giren Phoenix Suns, rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve karşılaşmayı 124-122 kaybetti.

Onyeka Okongwu 27, Jalen Johnson ise 25 sayıyla birlikte galibiyetin mimarları oldular. Attığı 26 sayının 16'sını son çeyrekte atan Nickeil Alexander-Walker ise maçın kader oyuncusu oldu.

Phoenix Suns'ta ise Dillon Brooks'un Hawks potasına gönderdiği 34 sayı mağlubiyetin önüne geçemedi.