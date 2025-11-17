Atlanta Hawks 22 sayıdan döndü, dokuzuncu galibiyetini aldı

17.11.2025 10:48

Reuters

NBA'de Atlanta Hawks, Phoenix Suns'ı 124-122 mağlup etti.

NBA'de sezona 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle giriş yapan Atlanta Hawks, 8 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan Phoenix Suns'ın konuğu oldu.

 

Son çeyreğe 22 sayı önde giren Phoenix Suns, rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve karşılaşmayı 124-122 kaybetti.

 

Onyeka Okongwu 27, Jalen Johnson ise 25 sayıyla birlikte galibiyetin mimarları oldular. Attığı 26 sayının 16'sını son çeyrekte atan Nickeil Alexander-Walker ise maçın kader oyuncusu oldu.

 

Phoenix Suns'ta ise Dillon Brooks'un Hawks potasına gönderdiği 34 sayı mağlubiyetin önüne geçemedi.

Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker, karşılaşmayı 27 sayı, 7 asist ve 2 ribaund ile tamamladı.

