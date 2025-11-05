Atlanta Hawks, Orlando Magic'e acımadı: 127-112

NBA'de heyecan devam ediyor. Doğu Konferansı'nın dokuzuncusu Atlanta Hawks, kendisi adına ligin sekizinci maçında Orlando Magic'i ağırladı. Karşılaşmayı 127-112'lik skorla ev sahibi ekip kazandı.



Hawks'ta Zaccharie Risacher, 21 sayıyla kendisi adına sezonun en iyi performansını gösterdi ve galibiyette önemli pay sahibi oldu.



Magic'te ise Paolo Banchero'nun gösterdiği 22 sayı, 11 ribaund ve 8 asistlik performans takımının maçı kazanması için yeterli olmadı.