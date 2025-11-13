Atlanta Hawks'tan Sacremonto Kings'e tam 33 sayı fark

NBA'de bu sezon çıktığı 11 maçta 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Atlanta Hawks, 3 galibiyeti ve 8 mağlubiyeti bulunan Sacramento Kings'e konuk oldu.

Deplasman ekibi, kendisi adına rahat geçen mücadeleyi 133-100'lük skorla kazandı.

Hawks oyuncusu Jalen Johnson'ın gösterdiği 24 sayı, 10 ribaund ve 8 asistlik performans maça damga vurdu.

Sacramento Kings'te ise benchten oyuna dahil olan Keon Ellis, karşılaşmayı 20 sayıyla tamamladı.