Atlanta Hawks'tan Sacremonto Kings'e tam 33 sayı fark
13.11.2025 14:28
Reuters
NBA'de Atlanta Hawks, Sacramento Kings'i 133-100 mağlup etti.
NBA'de bu sezon çıktığı 11 maçta 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Atlanta Hawks, 3 galibiyeti ve 8 mağlubiyeti bulunan Sacramento Kings'e konuk oldu.
Deplasman ekibi, kendisi adına rahat geçen mücadeleyi 133-100'lük skorla kazandı.
Hawks oyuncusu Jalen Johnson'ın gösterdiği 24 sayı, 10 ribaund ve 8 asistlik performans maça damga vurdu.
Sacramento Kings'te ise benchten oyuna dahil olan Keon Ellis, karşılaşmayı 20 sayıyla tamamladı.
Doug Christie'nin çalıştırdığı Sacramento Kings, bu mağlubiyetle birlikte arka arkaya dördüncü yenilgisini almış oldu.