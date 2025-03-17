Atletico Madrid, 5 günde tepetaklak oldu: Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde, Barcelona La Liga'da bozguna uğrattı

Atletico Madrid ile Barcelona, İspanya La Liga'nın 28. haftasında kozlarını paylaştı. Metropolitano'da oynanan müsabaka, Barcelona'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Atletico Madrid, 45. dakikada Julian Alvarez ve 70. dakikada Alexander Sörloth ile 2-0 öne geçti. Barcelona, son 20 dakikada ev sahibinin rüyasını kabusa çevirdi. Önce 72. dakikada Robert Lewandowski farkı 1'e indirdi, 6 dakika sonra ise Ferran Torres durumu 2-2'ye getirdi. 90+2. dakikada ise Lamine Yamal sahneye çıktı ve Barcelona'yı 3-2 öne geçirdi. Son sözü ise 90+8. dakikada Ferran Torres söyledi ve müsabaka Barcelona'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Bu skorun ardından Barcelona, La Liga'da puanını 60'a yükseltti ve 1 maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez yenilen Atletico ise 56 puanla 3. sırada yer aldı.

