Atletico Madrid, 5 günde tepetaklak oldu: Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde, Barcelona La Liga'da bozguna uğrattı
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona'yı konuk eden Atletico Madrid, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 4-2 mağlup oldu. Zirve yarışının önemli ekiplerinden olan Atletico, bu mağlubiyetle birlikte 5 günde 2 kritik maçı kaybederek adeta dağıldı.
Atletico Madrid ile Barcelona, İspanya La Liga'nın 28. haftasında kozlarını paylaştı. Metropolitano'da oynanan müsabaka, Barcelona'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Atletico Madrid, 45. dakikada Julian Alvarez ve 70. dakikada Alexander Sörloth ile 2-0 öne geçti. Barcelona, son 20 dakikada ev sahibinin rüyasını kabusa çevirdi. Önce 72. dakikada Robert Lewandowski farkı 1'e indirdi, 6 dakika sonra ise Ferran Torres durumu 2-2'ye getirdi. 90+2. dakikada ise Lamine Yamal sahneye çıktı ve Barcelona'yı 3-2 öne geçirdi. Son sözü ise 90+8. dakikada Ferran Torres söyledi ve müsabaka Barcelona'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu skorun ardından Barcelona, La Liga'da puanını 60'a yükseltti ve 1 maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez yenilen Atletico ise 56 puanla 3. sırada yer aldı.
ATLETICO TEPETAKLAK
Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid, 5 günde adeta dağıldı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'le eşleşen Atletico Madrid, ilk maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Rövanşı kendi evinde oynayan Atletico, 90 dakikayı 1-0 önde kapatmış ve maçı uzatmalara götürmüştü. Uzatmalarda başka gol olmayınca penaltılara gidilmiş ancak Real Madrid, seri atışlarda rakibine üstünlük kurarak çeyrek finale adını yazdırmıştı.
Devler Ligi arenasına veda eden Atletico Madrid, 4 gün sonra Barcelona karşısına ligdeki şampiyonluk iddiasını korumak için çıktı. 70. dakikada 2-0'lık üstünlük yakalayan ev sahibi ekip, son 20 dakikada Barcelona'nın gollerine engel olamadı ve sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılarak zirvenin 4 puan gerisine düştü.
5 günde 2 kritik maça çıkan İspanyol devi, aldığı yenilgilerle adeta tepetaklak oldu.
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