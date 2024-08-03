Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı

Atletico Madrid, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Başkent ekibi Villarreal ile Norveçli golcü için 4 yıllık anlaşmaya varıldığını belirtti.
Geçtiğimiz sezon Villarreal formasıyla 41 resmi maça çıkan Sörloth, bu mücadelelerde 26 gol atıp, 6 asistlik performans sergiledi.
🇳🇴 ¡Alexander Sørloth ya es rojiblanco! ❤️🤍 pic.twitter.com/AoohkcWV7J— Atlético de Madrid (@Atleti) August 3, 2024
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