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Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı

Atletico Madrid, Villarreal forması giyen Alexander Sörloth ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Atletico Madrid, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı

Atletico Madrid, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth'u kadrosuna kattığını açıkladı. 

Başkent ekibi Villarreal ile Norveçli golcü için 4 yıllık anlaşmaya varıldığını belirtti.

Geçtiğimiz sezon Villarreal formasıyla 41 resmi maça çıkan Sörloth, bu mücadelelerde 26 gol atıp, 6 asistlik performans sergiledi. 

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