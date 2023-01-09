Atletico Madrid, Arda Turan'ı onurlandırdı

Atletico Madrid, Arda Turan'ı unutmadı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında oynanan Atletico Madrid-Barcelona maçına davet edilen Arda Turan, karşılaşmanın ardından kulüp başkanı Enrique Cerezo tarafından, kırmızı-beyazlı ekipte oynadığı maçlara atfen bir plaket aldı.

"TAKIMIN EFSANELERİNDEN ARDA TURAN"



Atletico Madrid kulübü, Civita Metropolitano Stadyumu'nda Cerezo'nun Arda Turan'a plaket verme anının görüntülerini basınla paylaşarak, stattaki Atletico Madrid taraftarlarının "takımın efsanelerinden Arda Turan'a alkışlarıyla saygısını sunduğunu" ifade etti.

Atletico Madrid kulübünün davetlisi olarak gelen Arda, maç başlamadan kısa bir süre önce adının anons edilmesinin ardından tribündeki Atleticolu taraftarları selamlamıştı.



Arda, toplamda 22 gol attığı Atletico Madrid formasıyla 1 lig şampiyonluğu, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Avrupa Süper Kupası kazanmıştı.



🇹🇷 Este domingo, nuestra leyenda @ArdaTuran visitó el Cívitas @Metropolitano, donde recibió una placa conmemorativa por sus 178 partidos oficiales como rojiblanco 😊



¡Gracias por los recuerdos! 👏 pic.twitter.com/vNY6xsgu1e — Atlético de Madrid (@Atleti) January 9, 2023