Atletico Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atletico Madrid-Barcelona maçına geri sayım başladı. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Hansi Flick'in takımı Barcelona ile karşılaşacak. Berabere kalınması halinde maç uzatmalara gidecek. Uzatma diliminde de eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. İşte, Atletico Madrid-Barcelona maçı hakkında bilgiler...



ATLETİCO MADRİD-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Atletico Madrid- Barcelona maçı, bu akşam TSİ 22.30'da oynanacak.



Metropolitano'da oynanacak karşılaşma, TİVİBU SPOR 1'den canlı yayınlanacak.



Mücadelede, Hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



ATLETİCO MADRİD: Oblak, Azpilicueta, Gimenez, Lenglet, Reinildo, Llorente, De Paul, Barrios, Simeone, Griezmann, Alvarez



BARCELONA: Szczeny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski