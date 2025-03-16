Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde penaltı atışları sonrasında Real Madrid’e kaybederek elenen Atletico Madrid, Barcelona maçında teselli arıyor. Atletico Madrid’de ligde takımın en golcü oyuncusu Alexander Sorloth ve Alvarez oldu. Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid - Barcelona karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal belli oldu. Barcelona geride kalan haftalarda 57 puan topladı ve 2. sırada yer alıyor. İşte, Atletico Madrid - Barcelona maçına ilişkin detaylar…



ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?



İspanya’da haftanın mücadelesinde Atletico Madrid ve Barcelona karşı karşıya geliyor. 16 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



Ev sahibi ekip bu sezon ligde çıktığı 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken 56 puan topladı ve ligde Barcelona ile Real Madrid’in gerisinde 3. sırada yer alıyor.



Barcelona ise ezeli rakibi Real Madrid’in 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Hansi Flick’in öğrencileri oynadığı 26 karşılaşmada 71 kez fileleri havalandırırken ligin en golcü takımı konumunda.







