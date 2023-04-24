Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'dan Messi ve Ronaldo açıklaması

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu yeniden La Liga'da görmek istiyor.



Barcelona bir etkinliğe katılan Cerezo yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi La Liga'ya dönerse harika olur. İkisi de hala oynuyor ve geri dönüşleri muhteşem olurdu." dedi.



Arjantinli yıldız Messi'nin PSG ile sözleşmesi bitiyor ve Barcelona'ya döneceği konuşuluyordu.



Real Madrid'de unutulmaz izler bırakan Portekizli yıldız ise Ronaldo'nun ise Atletico Madrid'e transfer olacağı iddia ediliyordu.

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