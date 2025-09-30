UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Atletico Madrid taraftarı önünde Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Temsilcimiz Galatasaray'ı geçtiğimiz haftalarda 5-1 mağlup eden Frankfurt, İspanya ekibi Atletico Madrid karşısında da galibiyet arayacak. Peki, Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ATLETICO MADRID-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Eintracht Frankfurt ile 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.



Karşılaşma Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Llorente, Gonzalez, Barrios, Koke, Simeone, Alvarez, Sörloth.



Eintracht Frankfurt: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Brown, Larsson, Chaibi, Doan, Can Uzun, Knauff, Burkardt.