Atletico Madrid futbolcuları vize alamadı; Arjantin Milli Takımı forvetsiz kaldı

Arjantin Milli Takımı, önümüzdeki cuma günü hazırlık maçında Angola'nın konuğu olacak.

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen mavi-beyazlılarda, vize krizi yaşanıyor.

Arjantin'in Atletico Madrid forması giyen oyuncuları Julian Alvarez, Nahuel Molina ve Giuliano Simeone, sarıhumma aşısı olmamaları sebebiyle Angola'ya vize alamadı.

Arjantin Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamayla vize krizini doğruladı. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Oyuncularımız gerekli sağlık prosedürlerini geçemedi. Angola'ya girebilmek için gerekli olan sarıhumma aşısını vurulmadılar."