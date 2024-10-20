Atletico Madrid, geriye düştüğü maçtan galip ayrıldı
Atletico Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta Leganes'i Alexander Sörloth ve Antoine Griezmann'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.
La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid, evinde Leganes'i 3-1 mağlup etti.
Konuk ekip maçın 34. dakikasında Noupa'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi 69. dakikada Sörloth'un golüyle skora denge sağladı.
Griezmann 81. dakikada kaydettiği golle başkent ekibini öne geçiriken, Sölroth 90+.9. dakikada yeniden sahneye çıkarak maçın sonucunu da belirledi.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 20'ye yükselterek 3. sırada yer aldı. Leganes ise 8 puanla 17. sırada yer aldı.
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