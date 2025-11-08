Atletico Madrid - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )
08.11.2025 15:09
NTV - Haber Merkezi
İspanya’da heyecan Atletico Madrid - Levante maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
ATLETİCO MADRİD - LEVANTE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Atletico Madrid - Levante kozlarını paylaşıyor. Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım cumartesi günü saat 20.30'dabaşlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.