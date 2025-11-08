Atletico Madrid - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Atletico Madrid - Levante karşı karşıya geliyor. Levante zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Atletico Madrid - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

ATLETİCO MADRİD - LEVANTE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Atletico Madrid - Levante kozlarını paylaşıyor. Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım cumartesi günü saat 20.30'dabaşlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.