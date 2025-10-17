Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Atletico Madrid, Osasuna’yı konuk ediyor. Atletico Madrid ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Atletico Madrid yıldız isimleriyle Osasuna karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Osasuna ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Atletico Madrid - Osasuna mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
ATLETİCO MADRİD - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?
İspanya’da haftanın dikkat çeken maçında Atletico Madrid - Osasuna kozlarını paylaşıyor Madrid'de, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 22.00’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.