Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya Kral Kupası)

ARDA GÜLER KADRODA



Real Madrid, Atletico Madrid maçı öncesinde kamp kadrosunu duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada Arda Güler'in kadroda yer aldığı belirtildi.



REAL MADRID'DEN ÜST ÜSTE 7 GALİBİYET



Real Madrid, bu sezon oynadığı tüm kulvarlar dahil edildiğinde bu maç öncesinde 7 maçlık galibiyet serisine sahip.



Carlo Ancelotti'nin ekibi bu süreçte LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa'da oynadığı tüm maçları kazandı.

Bu maçlarda 21 kez ağları havalandıran Real Madrid, kalesinde 8 gol gördü.



Real Madrid, son olarak İspanya Süper Kupa'daki El Clasico'da Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.