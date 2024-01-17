Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya Kral Kupası)

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Madrid derbisi heyecan dolu anlar yaşatacak. Atletico Madrid ve Real Madrid'in karşı karşıya geleceği nefes kesen maçta, Arda Güler'in kadroda olacağı açıklandı. Peki, Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Madrid derbisine sahne olacak Atletico Madrid-Real Madrid İspanya Kral Kupası maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 23.30'da başlayacak.
Karşılaşma Tivibuspor'dan canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER KADRODA
Real Madrid, Atletico Madrid maçı öncesinde kamp kadrosunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Arda Güler'in kadroda yer aldığı belirtildi.
REAL MADRID'DEN ÜST ÜSTE 7 GALİBİYET
Real Madrid, bu sezon oynadığı tüm kulvarlar dahil edildiğinde bu maç öncesinde 7 maçlık galibiyet serisine sahip.
Carlo Ancelotti'nin ekibi bu süreçte LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa'da oynadığı tüm maçları kazandı.
Bu maçlarda 21 kez ağları havalandıran Real Madrid, kalesinde 8 gol gördü.
Real Madrid, son olarak İspanya Süper Kupa'daki El Clasico'da Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.
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