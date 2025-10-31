Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Atletico Madrid - Sevilla karşı karşıya geliyor. Sevilla zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Atletico Madrid - Sevilla kozlarını paylaşıyor. Madrid'da, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.15'de başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



