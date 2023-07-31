NTV.COM.TR’ye geri dön

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'den Çağlar Söyüncü'ye tam not

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye yeni takımıyla ilk kez 11'de görev yaptığı karşılaşmada tam not verdi.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'den Çağlar Söyüncü'ye tam not

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Yeni sezon öncesinde Leicester City'den ayrılarak, Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, yeni takımıyla ilk kez 11'de görev yaptığı maça Manchester City karşısında çıktı.

Milli futbolcunun formasını giydiği Atletico Madrid, mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrılırken, 90 dakika sahada kalan Çağlar, gösterdiği performansla dikkat çekti.

"ÇAĞLAR GİBİ FUTBOLCULARA İHTİYAÇ VAR"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone de karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, milli futbolcunun performansını beğendiğini söyledi.

Çağlar'ın hızlı ve güçlü bir savunma oyuncusu olduğuna dikkat çeken Arjantinli teknik adam, milli futbolcunun maçın en iyilerinden birisi olduğunu, yeni sezonda takımda rekabetin çok fazla olacağını ve Çağlar gibi futbolculara ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'den Çağlar Söyüncü'ye tam not - 1
Fenerbahçe 2 transferi duyurdu: Miha Zajc ve Mert Müldür'le anlaşma sağlandı

Fenerbahçe 2 transferi duyurdu: Miha Zajc ve Mert Müldür'le anlaşma sağlandı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...