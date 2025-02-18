Atletico Madrid'de Koke sakatlandı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Koke, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.



Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 24. haftasında Celta Vigo'ya karşı oynanan maçta sakatlanan Koke'nin sağ bacağında kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili net bir bilgi verilmedi.