Atlı Okçuluk Güz Toyu İstanbul'da başladı

Sarıyer'deki Gümüşdere Futbol Sahası'nda düzenlenen etkinliğin açılışında, Gümüşdere köyü meydanından etkinlik alanına atlarla kortej gerçekleştirildi.



Etkinliğe katılan sporcular, mehter takımı, Türk ve Filistin bayrakları ile Filistin kefiyeleri eşliğinde yürüyüş yaparak vatandaşları selamladı.



Atlı okçuluk sporcusu Fatih Işık, yaptığı açıklamada, etkinliğin atlı okçuluğa gönül vermiş sporcuların katılımıyla festival tadında gerçekleştirildiğini söyledi.



Tabla parkuruyla başlayan müsabakaların, yarın kabak parkuruyla devam edeceğini aktaran Işık, "Aralarda gösterimiz olacak. Kabak parkuru sonunda yarın öğleden sonra da ödül törenimiz olacak. Genel klasmanla bu iki parkurun toplanmasıyla dereceye giren 5 kategorideki sporcularımıza ödülleri verilecek." dedi.



Işık, etkinliğin ruhuna ve spora verilen emeğe işaret ederek, "Buradaki sporcularımız atlı okçuluğa gönül vermiş sporcular. Yıllardır bu sporu yaşatmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar, zaman ayırıyorlar. Yani at beslemek çok maliyetli bir spor branşı ama bu spora gönül verdikleri için zorluklara katlanarak bu sporu yaşatmaya çalışıyorlar. Tabii ülkemizde bu sporun federasyonu da var. Orada da müsabakalar, şampiyonalar düzenleniyor." diye konuştu.



AK Parti İstanbul İl Spor Komisyonu Başkanı Murat Beytekin de katıldığı etkinlik kapsamında, atlı okçuluk yarışmaları, atlı akrobasi, kılıçla kesme gösterileri, savaş sanatları sunumları ve mehter takımı gösterileri düzenlenecek.



İki gün sürecek etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 47 sporcu, yıldız, minik, genç, yetişkin erkek ve yetişkin kadın olmak üzere 5 ayrı kategoride yarışacak.