Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Alman raket Alexander Zverev'i mağlup eden İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyonluğa ulaştı.

İtalya 'nın Torino kentinde oynanan tekler finalinde, bu yıl kazandığı 2 Grand Slam şampiyonluğu ile sezonu dünya 1 numarası olarak kapatmayı garantileyen Zverev ile 2026 yılını Avustralya Açık’ta şampiyon olarak açıp sakatlıktan geri dönen 2 numaralı seribaşı Alcaraz karşı karşıya geldi.

Turnuvada daha önce şampiyonluğu bulunmayan Alcaraz, 2 ATP Finalleri şampiyonluğu yaşayan Zverev'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek finallerdeki ilk şampiyonluğunu kazandı.

İspanyol raket; Andre Agassi, Roger Federer ve Novak Djokovic'in ardından dört grand slam turnuvası ile sezon sonundaki ATP Finalleri'nde şampiyonluk kazanan 4. isim oldu.

Alcaraz, geçen şubat ayında Avustralya Açık'ı kazanarak "Kariyer Grand Slam"ini tamamlayan en genç oyuncu ünvanını elde etmişti.

23 yaşındaki İspanyol raket, 4 Grand Slam ve ATP Finalleri'nde en genç yaşta şampiyon olan tenisçi oldu.