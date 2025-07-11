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Attila Szalai Süper Lig'e döndü

Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Attila Szalai, 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa kadrosuna katıldı.

Attila Szalai Süper Lig'e döndü

yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan SK kadrosuna Attila Szalai'yi kattığını duyurdu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden TSG Hoffenheim forması giyen Szalai, 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa forması giyecek.

Lacivert-beyazlılar resmi sitelerinde yaptığı açıklamada, "Almanya Bundesliga ekiplerinden TSG Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, geçirdiği sağlık kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Szalai’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kasımpaşa, Attila Szalai transferinden önce Yusuf Barası'yı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.

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