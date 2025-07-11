Attila Szalai Süper Lig'e döndü

yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Kasımpaşa SK kadrosuna Attila Szalai'yi kattığını duyurdu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden TSG Hoffenheim forması giyen Szalai, 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa forması giyecek.



Lacivert-beyazlılar resmi sitelerinde yaptığı açıklamada, "Almanya Bundesliga ekiplerinden TSG Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, geçirdiği sağlık kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Szalai’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.



Kasımpaşa, Attila Szalai transferinden önce Yusuf Barası'yı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.