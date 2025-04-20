Augsburg - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Almanya Bundesliga’da kritik mücadelede Augsburg, Frankfurt’u konuk ediyor. Frankfurt 51 puanla ligde üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç iddiasını korumak isteyen Frankfurt zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Augsburg - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
Augsburg bu sezon ligde çıktığı son beş karşılaşmada 42 puan topladı. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Augsburg taraftarının önünde üç puan için sahaya çıkacak. Augsburg - Frankfurt mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Augsburg - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
AUGSBURG -FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?
Augsburg - Frankfurt mücadelesi bugün (20 Nisan) saat 16:30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Augsburg geride kalan haftalarda 42 puan toplarken sadece 9 kez mağlup oldu.
Frankfurt ise Bayern Münih ve Leverkusen’in ardından üçüncü sırada bulunuyor. Konuk ekip bu sezon ligde 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
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