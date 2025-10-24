Augsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Augsburg - Leipzig karşı karşıya geliyor. Leipzig zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Augsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



AUGSBURG - LEİPZİG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Augsburg - Leipzig kozlarını paylaşıyor. Augsburg'da, WWK Arena Stadyumu'nda oynanaca mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 16.30’ da başlayacak ve tivibu Sport 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

