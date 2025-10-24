Augsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da heyecan Augsburg - Leipzig maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Augsburg - Leipzig karşı karşıya geliyor. Leipzig zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Augsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
AUGSBURG - LEİPZİG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Augsburg - Leipzig kozlarını paylaşıyor. Augsburg'da, WWK Arena Stadyumu'nda oynanaca mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 16.30’ da başlayacak ve tivibu Sport 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
