Augsburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( Almanya Bundesliga)
Almanya Bundesliga’da 4’üncü hafta heyecanı yaşanıyor. Augsburg ligin iddialı ekiplerinden Mainz’ı konuk ediyor. Augsburg ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Augsburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Bundesliga’da sonucu merakla beklenen maçta Augsburg ve Mainz kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Mainz zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Augsburg - Mainz mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
AUGSBURG - MAİNZ MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın kritik mücadelesinde Augsburg - Mainz karşı karşıya geliyor. Augsburg'da, WWK Arena Stadyumu'nda oynanacak maç 20 Eylül saat 16:30’da başlayacak ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
