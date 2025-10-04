Augsburg - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Augsburg ev sahibi avantajını kullanarak Wolfsburg karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Wolfsburg ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



AUGSBURG - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN?



Almanya Bundesliga’da heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Augsburg - Wolfsburg mücadelesi bugün saat 16.30’da başlayacak.



Augsburg'da, WWK Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

