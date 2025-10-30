Austin Reaves yıldızlaşmaya, Lakers kazanmaya devam ediyor

NBA'de Los Angeles Lakers, süper yıldızları LeBron James ve Luka Doncic'ten yoksun çıktığı deplasmanda Minnesota Timberwolves'u nefes kesen bir maçın ardından 116-115 mağlup etti.



Minnesota'nın salonu olan Target Center'da yapılan karşılaşmaya Austin Reaves damga vurdu. Maçın bitimine saniyeler kala bulduğu isabetle takımını zafere taşıyan Reaves, geceyi 28 sayı, 16 asistle tamamladı ve double-double yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, Sacramento Kings karşısında da 51 sayıyla mücadele etmişti.



Lakers'ın galibiyetinde Reaves öne çıkarken, ev sahibi Timberwolves'ta Julius Randle 33 sayı, 6 asist ve Jaden McDaniels 30 sayı ile mücadele etti.