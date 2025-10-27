NTV.COM.TR

Austin Reaves'in kariyer gecesinde galibiyet Lakers'ın

NBA'in üçüncü haftasında Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i 127-120 mağlup etti.

Austin Reaves'in kariyer gecesinde galibiyet Lakers'ın

Basketbolun en üst düzey ligi olan 'de sezonun üçüncü haftası bu sabah itibarıyla geride kaldı.

Batı Konferansı'nın güçlü ekibi Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'in konuğu oldu.

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 127-120 kazandı.

Lakers'ta Austin Reaves attığı 51 sayıyla kariyer rekorunu kırdı ve galibiyetin ana aktörü oldu.

Ev sahibi ekipte ise Zach LaVine 32, Dennis Schröder ise 18 sayıyla maçı tamamladı

Austin Reaves'in kariyer gecesinde galibiyet Lakers'ın - 1 Los Angeles Lakers'in yıldız oyuncuları LeBron James ve Luka Doncic, sakatlıkları dolayısıyla Sacramento Kings maçının kadrosunda yer almadılar.
Clippers evinde kazandı

Clippers evinde kazandı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...