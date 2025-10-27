Austin Reaves'in kariyer gecesinde galibiyet Lakers'ın
NBA'in üçüncü haftasında Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i 127-120 mağlup etti.
Basketbolun en üst düzey ligi olan NBA'de sezonun üçüncü haftası bu sabah itibarıyla geride kaldı.
Batı Konferansı'nın güçlü ekibi Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'in konuğu oldu.
Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 127-120 kazandı.
Lakers'ta Austin Reaves attığı 51 sayıyla kariyer rekorunu kırdı ve galibiyetin ana aktörü oldu.
Ev sahibi ekipte ise Zach LaVine 32, Dennis Schröder ise 18 sayıyla maçı tamamladı
Los Angeles Lakers'in yıldız oyuncuları LeBron James ve Luka Doncic, sakatlıkları dolayısıyla Sacramento Kings maçının kadrosunda yer almadılar.