Austin Reaves'in kariyer gecesinde galibiyet Lakers'ın

Basketbolun en üst düzey ligi olan NBA'de sezonun üçüncü haftası bu sabah itibarıyla geride kaldı.

Batı Konferansı'nın güçlü ekibi Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'in konuğu oldu.

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 127-120 kazandı.

Lakers'ta Austin Reaves attığı 51 sayıyla kariyer rekorunu kırdı ve galibiyetin ana aktörü oldu.

Ev sahibi ekipte ise Zach LaVine 32, Dennis Schröder ise 18 sayıyla maçı tamamladı