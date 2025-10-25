Auxerre - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Auxerre - Le Havre karşı karşıya geliyor. Le Havre zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Auxerre - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



AUXERRE - LE HAVRE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçında Auxerre - Le Havre kozlarını paylaşıyor. Auxerre'da, Abbé-Deschamps Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 19.15’de başlayacak mücadele bein Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

