Auxerre - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Ligue 1’de haftanın maç programı belli oldu. Sezonunun iddialı takımlarından Auxerre, Lens’i konuk edecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Auxerre - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Auxerre ev sahibi avantajını kullanarak Lens karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Lens ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
AUXERRE - LENS MAÇI NE ZAMAN?
Fransa Ligue 1’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Auxerre - Lens mücadelesi bugün (4 Ekim) saat 22.05’de başlayacak.
Auxerre'da, Abbé-Deschamps Stadyumu'nda oynanacak beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.