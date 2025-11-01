Auxerre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Auxerre - Marsilya karşı karşıya geliyor. Marsilya zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Auxerre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



AUXERRE - MARSİLYA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Fransa’da haftanın dikkat çeken maçında Auxerre - Marsilya kozlarını paylaşıyor. Auxerre'da, Abbé-Deschamps Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 23.05’de başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



