Auxerre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Fransa Ligue 1’de heyecan Auxerre - Marsilya maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Auxerre - Marsilya karşı karşıya geliyor. Marsilya zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Auxerre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
AUXERRE - MARSİLYA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Fransa’da haftanın dikkat çeken maçında Auxerre - Marsilya kozlarını paylaşıyor. Auxerre'da, Abbé-Deschamps Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 23.05’de başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.