Avrupa basınından Bertuğ Yıldırım'a övgüler: "Bertuğ, milli araya damgasını vurdu"

Geçtiğimiz günlerde Hatayspor'dan Fransa'nın Rennes takımına transfer olan Bertuğ Yıldırım, Ermenistan karşısında ilk defa Milli formayla sahaya çıktı.

Kariyerindeki ilk Milli golünü atan Bertuğ, maçın skorunu da tescillemiş oldu.

Ermenistan karşısında mağlubiyeti engelleyen gol Bertuğ'un ayağından 88. dakikada geldi böylelikle mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Tüm bu yaşananların ardından Bertuğ için Avrupa basınında spor manşetlerinden övgü yağdı.

İşte Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım için Avrupa basınında yer alan bazı manşetler;

Rennais Online; "Bertuğ golünü attı, Rennes sevindi"

Besoccer; "Cenk'in fiyaskoya yol açan hatasını Bertuğ telafi etti"

Onefootball; "Yeni golcü, Türkiye'yi yenilgiden kurtardı"

Sport; "Ermenistan'ın galibiyetini Bertuğ Yıldırım engelledi"

Score; "Yeni transfer Bertuğ, milli araya damgasını vurdu"