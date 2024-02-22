Avrupa Basketbol Şampiyonası 2025 elemeleri | A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'ya konuk olacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında İtalya'ya konuk oluyor.



Pesaro kentindeki Vitrifrigo Arena'da oynanacak müsabaka bugün TSİ 22.30'da başlayacak.

İLK KEZ KADRODA



Ay-yıldızlılarda Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberoviç ve Beşiktaş Emlakjet'te oynayan Kerem Konan ilk kez aday kadroya dahil edildi.



FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle daha önce milli maçları kaçıran oyuncular, bu kez kadroda yer alabildi.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

MİLLİ TAKIMIN KADROSU



Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 12 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:



Berk Uğurlu, Buğrahan Tuncer, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Okben Ulubay, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir.

