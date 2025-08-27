Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'den farklı galibiyet

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti.



12 Dev Adam bir sonraki maçında 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14:45'te Çekya ile karşılaşacak.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Arena Riga

Hakemler: Gediminas Petraitis, Yohan Rosso, Fernando Calatrava

Letonya: Kristaps Porzingis 10, Davis Bertans 6, Rolands Smits 10, Arturs Kurucs 3, Arturs Zagars 11, Rihards Lomazs 16, Andrejs Grazulis 7, Dairis Bertans 6, Kristers Zoriks 4, Mareks Mejeris, Marcis Steinbergs

Başantrenör: Luca Banchi

Türkiye: Shane Larkin 15, Kenan Sipahi 19, Cedi Osman 20, Alperen Şengün 16, Ercan Osmani 4, Şehmus Hazer 8, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Ömer Yurtseven,, Sertaç Şanlı, Erkan Yılmaz

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 21-24 (Türkiye lehine)

Devre: 39-47 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 55-72 (Türkiye lehine)



Milli takımın hocası Ergin Ataman şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bunu biliyordum. Takımımızın gücünün farkındayız. Bugün sahada bunu tüm kamuoyuna gösterdik. İyi basketbol oynadık, çok iyi mücadele ettik. Favori gösteriliyordu Letonya ama çok farklı bir galibiyet aldık. İyi bir başlangıç yaptık. Aynen böyle devam edeceğiz."