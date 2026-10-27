Avrupa devleri 1.92'lik Bosnalı yıldız için yarışta. Barcelona favori

Premier Lig ekibi Leeds United 'ın yaz transfer döneminde Sassuolo'dan 37 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Bosnalı stoper Tarık Muhamerovic'in yıldızı parladı.

1.92'lik boyuyla ve sol ayağıyla Premier Lig'de kendini kabul ettirmeyi başaran 23 yaşındaki Muhamerovic için alıcılar listesinin başında Barcelona var. Mundo Deportivo'ya göre Hansi Flick sistemi için Muhamerovic'i biçilmiş kaftan olarak görüyor.

INTER DE YAKIN TAKİPTE

Bosnalı oyuncuyu Sassuolo döneminden de takip eden Inter, sözleşmesinin son yılına girecek olan Bastoni'nin alternatifi olarak bu transferi gündemine aldı. Hatta Bastoni'ye gelecek teklifleri de hesaba katan Inter'in ara transfer için şimdiden temaslara başladığı da iddia edildi.

Liverpool da Premier Lig'den takip ettiği Muhamerovic'i artık 35 yaşına basan Virgil van Dijk'ın yerine düşünüyor. Bayern Münih savunma hattını yenilemek için bu oyuncu üzerinde duruyor.

LEEDS UNITED ACELE ETMİYOR

Leeds United ise şu anda tok satıcı. Eğer Muhamerovic gelişimini bu hızla sürdürürse yaz transferinde 70-100 milyon Euro arası bir değere ulaşabilir ve Yorkshire ekibinin beklentisi de bu yönde.