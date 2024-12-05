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Avrupa dışında ilk Final Four

Euroleague yönetimi tarihi bir kararın eşiğinde. Final Four'u ilk kez Avrupa kıtasının dışında düzenlemeyi planlayan organizasyon, Abu Dhabi'yle anlaştı.

Avrupa dışında ilk Final Four

Mayıs ayında Euroleague şampiyonunu belirleyecek maçlar Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde oynanabilir.

Abu Dhabi'nin ev sahipliği için yaptığı 50 milyon euroluk teklifi kabul eden Euroleague, A lisansına sahip kulüplere danıştı.

İKİ TAKIM İSTEMEDİ

Real Madrid ve Olimpiakos dışındaki tüm takımlar, 'u Arap yarımadasında oynamayı kabul etti.

Euroleague'in Avrupa kıtası dışındaki ilk Final Four'un adresini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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