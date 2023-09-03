Avrupa dosyası: Türk takımlarının Avrupa elemelerindeki en golcü ismi Aboubakar oldu

OYNADIĞI MAÇLARIN HEPSİNDE GOL ATAN ADANA DEMİRSPOR, YALNIZCA 1 MAÇTA GOL YEMEDİ

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Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başladı. Bu turda Romanya ekibi Cluj'u 1-1'in rövanşında 2-1'le geçen mavi-lacivertliler, bir sonraki turda ise Hırvatistan'ın Osijek takımıyla karşılaştı.



Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyip, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe'de teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Osijek'i ilk maçta evinde 5-1 mağlup eden Adana Demirspor, deplasmanda 3-2 kaybetmesine karşın turu geçti.



Play-off turunda Belçika'nın Genk takımına rakip olan Patrick Kluivert'in öğrencileri, deplasmanda son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup olurken, sahasında ise 1-0 kazanarak karşılaşmayı önce uzatmalara, ardından penaltılara götürdü. 1-0'lık Genk galibiyeti, Yukatel Adana Demirspor'un elemelerde gol yemediği tek maç oldu.



Penaltılarla rakibine elenerek Avrupa defterini kapatan Akdeniz temsilcisi, oynadığı 6 maçta rakip filelere 12 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.



Takımın Senegalli forveti Cherif Ndiaye attığı 4 golle en golcü isim olurken, bu futbolcuyu ikişer gol kaydeden Yusuf Sarı ve Yusuf Erdoğan takip etti. David Akintola, Benjamin Stambouli, Jonas Svensson ve Emre Akbaba da birer kez gol sevinci yaşayan isimler oldu.

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