Avrupa Futbol Şampiyonası maç takvimi: Euro 2024 son 16 maçları ne zaman? İşte son 16 turu eşleşmeleri

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda grup aşaması 26 Haziran’da oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 6 grupta toplam 24 takım son 16 turu için mücadele verirken üst tura yükselen takımlar belli oldu. İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında son bilgiler...



EURO 2024 SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.



Almanya, İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere, Slovenya, Danimarka, Avusturya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Türkiye, Romanya, Belçika, Slovakya ve Gürcistan son 16 biletini aldı.



EURO 2024'te son 16 turu maçları 29 Haziran'da başlayacak ve 2 Temmuz'da sona erecek.



EURO 2024'TE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ



6 grupta ilk 2'ye giren takımlar ve en iyi dört üçüncünün son 16 turuna yükseldiği EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri ise şöyle şekillendi;



Avusturya-Türkiye (2 Temmuz/22:00)



İspanya-Gürcistan (30 Haziran/22:00)



Almanya-Danimarka (29 Haziran/22:00)



Fransa-Belçika (1 Temmuz/19:00)



İsviçre-İtalya (29 Haziran/19:00)



Portekiz-Slovenya (1 Temmuz/22:00)



Romanya-Hollanda (2 Temmuz/19:00)



İngiltere-Slovakya (30 Haziran/19:00)