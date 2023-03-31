Avrupa futbolunda derbi haftası

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.



Avrupa'da ise İngiltere'de Manchester City-Liverpool, Almanya'da Bayern Münih-Borussia Dortmund, İtalya'da ise Napoli-Milan ve Fransa'da Paris Saint Germain-Olympik Lyon karşı karşıya gelecek.



İngiltere Premier Lig'in 29'uncu haftasında son şampiyon Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Liverpool'u ağırlayacak. Ligde liderlik mücadelesi veren City, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp Arsenal ile puan farkını 5'e indirmek istiyor. İspanyol teknik adam Guardiola ve ekibi, ligde 2 maç eksiği ile birlikte 27 maçta; 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 29'uncu haftaya girerken 61 puan toplayan City, bu karşılaşmalarda 67 gol atıp, kalesinde de 25 gol gördü. Aynı zamanda Manchester City, ligde son 6 maçtır da kaybetmiyor.



Liverpool cephesine baktığımızda ise ligde pek de iyi gitmeyen bir form görebilmekteyiz. Ligde inişli ve çıkışlı bir performans gösteren Liverpool, 3 maç eksiğiyle 26 maçta; 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 42 puanla ligde 6'ncı sırada yerini alıyor. Liverpool, bu karşılaşmalarda fileleri 47 kez havalandırırken, kalesinde de 29 gol gördü. Liverpool cephesi de bu deplasmandan galibiyet ile ayrılıp zirve yarışına tekrardan ortak olmak isteyecek. Karşılaşma yarın 14.30'da başlayacak.

ZİRVE YARIŞI



Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Bayern Münih ve Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Yarın 19.30'da Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmayla birlikte ligde liderlik yarışı da artacak.



İtalya Serie A'nın 28'inci haftasında Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda son şampiyon Milan'ı ağırlayacak. Karşılaşma 2 Nisan Pazar günü 21.45'te başlayacak



Fransa Ligue 1'in 29'uncu haftasında Paris Saint Germain, Parc des Princes'de ezeli rakibi Olympik Lyon'u ağırlayacak. Son lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi ve Fransa Lig Kupası'na çeyrek finalde veda eden PSG, yarışa tek kulvarda devam ediyor. Karşılaşma 2 Nisan pazar günü 21.45'te oynanacak. Avrupa'nın 5 büyük ligi dışındaki en değerli 11 belli oldu: Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü listede Haberi Görüntüle