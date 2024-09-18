Avrupa futbolunda grev kapıda: Maç takvimi oyuncuları isyan ettirdi

İngiltere Premier Lig'deki futbolcular artan maç takvimi sonrası greve gitmeyi düşünüyor.



Euro 2024 nedeniyle dinlenemediklerini ifade eden yıldız kramponlar, özellikle Şampiyonlar Ligi'nin sistem değişikliğine gitmesi sonrası artan maç sayısına karşı seslerini yükseltiyor.



Manchester City'nin İspanyol orta sahası ve Ballon D'or'un favori ismi Rodri, fiziksel sınıra ulaştığını ve grev seçeneğinin gündemde olduğunu belirtti.



Rodri, "Bu noktaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Durumu anlamak çok zor değil, hangi oyuncuya sorarsanız aynı şeyi söyleyecektir. Böyle devam ederse başka seçeneğimiz kalmayacak. Biz bu sporun ana karakterleriyiz, sadece para veya pazarlama değil, oyunun kalitesi de önemli. Birilerinin artık bizimle ilgilenmesi gerekiyor." dedi.



Geçen sezon kulüp ve milli takımda 56 maçta oynayan, Rodri'nin takım arkadaşı Akanji ise, "Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım. Artık bıktım." dedi.



Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson da daha fazla maçın oyuncular üzerinde olumsuz etki bıraktığı düşüncesinde.



Manchester City mücadele edeceği tüm kulvarlarda mevcut sezonda 73 maç oynayabilir.

