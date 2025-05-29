Avrupa futbolundaki en acı geceydi: Liverpool kararı duyurdu

Avrupa futbolundaki en acı gecelerden bir tanesi, 28 Mayıs 1985'te Brüksel'deki Heysel Stadyumu'nda gerçekleşti.



Liverpool ve Juventus arasında oynanan Avrupa Kupası Finali öncesi taraftarlar arasında çıkan olaylar büyük bir trajediye yol açtı.



Liverpool taraftarlarının saldırısından kaçan Juventus taraftarları, tribün kenarındaki bir duvara sıkıştı. Çöken duvarın altında kalan 39 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 600 kişi ağır yaralandı.



Tüm bu yaşanan olaylara rağmen maç oynandı ve Juventus, Michel Platini'nin penaltı golüyle finalin kazananı oldu.



STAT GÜVENLİĞİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLER



Facianın ardından İngiliz kulüpleri Avrupa kupalarından 5 yıl men cezası aldı. Liverpool 1992 yılına kadar hiçbir turnuvaya katılamadı. Heysel ve 4 yıl sonrasında gerçekleşen Hillsborough faciası, Avrupa'daki stat güvenliğinde köklü değişikler yapılmasına yol açtı.



HAYATINI KAYBEDEN TARAFTARLARIN İSİMLERİ YER ALACAK



Olayların 40. yılı anısına Brüksel ve Torino'da anma törenleri düzenleniyor. Liverpool kulübü de Anfield Road'a yıl sonuna kadar yeni bir Heysel Anıtı yerleştireceğini açıkladı.



Sonsuza Dek Bağlı isimli anıt birer Juventus ve Liverpool atkısı içerecek. O gece hayatını kaybeden taraftarların isimleri de anıtta yerlerini alacak.